Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку

Разрядившийся в ноль аккумулятор и отработанный электролит в "банках" - страшный сон любого автомобилиста, хоть необстрелянного новичка, хоть бывалого дальнобойщика. Что делать, как быть, куда бежать, если это всё-таки произошло вдали от автомастерских и магазинов запчастей - решили выяснить наши старые знакомые из сообщества "Гараж 54".

Памятуя о том, как богаты ортофосфорной кислотой безалкогольные сладкие напитки, наши естествоиспытатели залили в аккумулятор бутылочку популярной газировки. И попытались завести.

А раз уж предоставленным для тестирования аккумуляторам всё равно помирать, то потом туда залили еще и красного вина. И лимонной кислоты. И водного раствора спирта, который многие наивно называют водкой и используют не только для научных экспериментов, но и как внутреннее, для сугреву.

Что сработало лучше всего - можно узнать, просмотрев видео. Мы лишь посоветуем водителям всегда возить с собой не только аптечку с необходимым запасом медикаментов, но и бутылочку пресловутого водного раствора. Впрочем, коллекционные коньяки и виски тоже должны помочь.