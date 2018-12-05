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05.12.2018 17:49
Рубрика: Легковые авто

Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.yuotube.com Фото: скриншот с www.yuotube.com
Фото: скриншот с www.yuotube.com

Разрядившийся в ноль аккумулятор и отработанный электролит в "банках" - страшный сон любого автомобилиста, хоть необстрелянного новичка, хоть бывалого дальнобойщика. Что делать, как быть, куда бежать, если это всё-таки произошло вдали от автомастерских и магазинов запчастей - решили выяснить наши старые знакомые из сообщества "Гараж 54".

Фото: скриншот с www.youtube.ru
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Памятуя о том, как богаты ортофосфорной кислотой безалкогольные сладкие напитки, наши естествоиспытатели залили в аккумулятор бутылочку популярной газировки. И попытались завести.

А раз уж предоставленным для тестирования аккумуляторам всё равно помирать, то потом туда залили еще и красного вина. И лимонной кислоты. И водного раствора спирта, который многие наивно называют водкой и используют не только для научных экспериментов, но и как внутреннее, для сугреву.

Что сработало лучше всего - можно узнать, просмотрев видео. Мы лишь посоветуем водителям всегда возить с собой не только аптечку с необходимым запасом медикаментов, но и бутылочку пресловутого водного раствора. Впрочем, коллекционные коньяки и виски тоже должны помочь.

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#автомобили