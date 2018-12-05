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05.12.2018 10:50
Рубрика: Легковые авто

Депутат предложил отменить налог на подержанные авто

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Необходимо отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и стоимостью менее 1 миллиона рублей. С таким предложением депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

- В РФ на сегодняшний день доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых, - объяснил в своем письме политик, которого цитирует РИА Новости. - В силу невысокого уровня благосостояния большинства, нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом.

Фото: depositphotos.com
Названы регионы с самым высоким транспортным налогом

Чаще всего люди пользуются такими автомобилями изредка, считает Власов.

В связи с этим он предлагает отменить налог для указанной категории машин. Кроме этого, депутат считает несправедливым расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, так как два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости.

Парламентарий попросил главу Минпромторга проанализировать возможность реализации инициативы.

Отметим, что ранее депутаты от оппозиционных фракций не раз предлагали отмену транспортного налога (для всех автомобилей, не только подержанных). В прошлом году в ГД рассмотрели серию поправок на эту тему от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", и все они были отклонены. Обоснование комитета по бюджету и налогам - ни по одному из этих законопроектов не было предложено компенсации средств, которых лишится дорожный фонд в случае отмены налога.

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#автомобили