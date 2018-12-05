Доля спама в интернет-трафике РФ в 2018 году превысила мировой уровень

Доля спама в российском интернет-трафике превышает мировые показатели. Об этом сообщил Тимур Биячуев, директор управления исследования угроз "Лаборатории Касперского".

В российском трафике доля спама в 2018 году составила 53 процента. Во всем мире - около 50 процентов. "За спам-сообщениями может скрываться не только назойливая реклама, но и мошеннические рассылки, вредоносное программное обеспечение", - уточнил Биячуев.

По его словам, специалисты лаборатории в этом году предотвратили свыше 89 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые сайты. Среди типов организаций, чьи пользователи были атакованы фишерами, наиболее часто встречались банки, платежные системы, глобальные интернет-порталы и социальные сети.