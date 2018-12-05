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05.12.2018 16:00
Рубрика: Легковые авто

Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тесты

Текст: Яна Шамаева

Автомобили Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тесты Euro NCAP. Об этом сообщается на сайте организации.

Итальянская модель не получила ни одной звезды за пассивную безопасность. Защиту водителя оценили в 45%, детей-пассажиров авто - в 16, а пешеходов в 47. Общая эффективность систем удостоилась лишь оценки в 7%.

Фото: Пресс-служба FCA.
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Безопасность Jeep Wrangler эксперты оценили немногим выше. 50% - защита водителя, 69-детей-пассажиров, 49 - пешеходов и 32 - эффективность систем активной безопасности. Внедорожник, в отличие от Fiat, получил одну звезду рейтинга.

Кстати, Panda оказалась второй моделью в истории EuroNCAP с нулевым рейтингом. Первым был Fiat Punto.

Также в испытаниях приняли участие: Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Volvo V60 и Volvo S60. Их результаты куда лучше: автомобили получили по итогам краш-тестов пять звезд по безопасности.

Ранее в компании Jeep рассказали, за сколько россияне могут купить модель Wrangler.

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#Fiat #Jeep