Генштаб рассказал, какие страны станут целями после выхода США из ДРСМД

После прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) страны, разместившие у себя ракетные комплексы США, станут целями для российских военных. Об этом, выступая в среду перед военными атташе на брифинге, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Так как в зале сейчас находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы донести до ваших руководителей через вас, что если ДРСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. И вы как военные профессионалы должны понимать, что объектами поражения в случае ответных действий России станет не территория США, а территория государств, разместивших у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности", - предупредил российский военачальник.

Заявление американского президента Дональда Трампа о намерении США выйти из договора о РСМД, по словам Валерия Герасимова, может негативно сказаться не только на европейской безопасности, но и на стратегической стабильности в мире.

Начальник Генштаба напомнил, что США упорно пытаются переложить ответственность за нарушение ДРСМД на Россию, но реальная картина, по его словам, очевидно, является обратной. "Обвинения в адрес России призваны закамуфлировать истинное положение дел. А реальная картина выглядит так - с 2000 года мы призываем США прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, так как это напрямую запрещено договором", - пояснил генерал Герасимов.

Он разъяснил суть нарушения - развернутые в Румынии и размещаемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности.

Напомним, основные положения ДРСМД были подписаны 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. ДРСМД стал первым в истории международным документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД (при этом договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем). Для контроля за соблюдением положений договора сторонам предоставлено право проведения инспекций.