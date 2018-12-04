Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД

Вашингтон выдвинул жесткий ультиматум Москве в части выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который, по оценке экспертов, заранее дает американской стороне пространство для выхода из этого краеугольного соглашения в сфере стратегической безопасности.

Белый дом устами госсекретаря Майка Помпео заявил во вторник утром, что Соединенные Штаты дают России 60 суток для выполнения обязательств по соглашению. В противном случае Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из соглашения, о чем российское руководство поставил в известность во время своего недавнего визита в Москву помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Таким образом из заявления Помпео по логике вещей следует, что американская сторона все-таки выйдет из разного рода соглашений, наподобие ДРСМД, и наверняка попытается свалить вину за это на Россию, хотя прекрасно знает, что Москва выполняет и никоим образом не нарушает свои обязательства в рамках соглашения.

В российской столице категорически отвергают подобные упреки. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник подтвердила, что "Россия неукоснительно соблюдает положения договора, и американской стороне это известно". В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пояснил, что российская сторона передала Соединенным Штатам документы, которые свидетельствуют о неукоснительном выполнении российской стороной ДРСМД. Он назвал необоснованными обвинения, выдвинутые в отношении России в нарушении договора.

Также в своем уже нашумевшем вторничном заявлении Помпео прямо дал понять то, что Трамп "строит новый мировой либеральный порядок, в котором он будет укреплять или аннулировать международные соглашения, чтобы исключить игру таких плохих актеров, как Китай, Россия и Иран". В качестве примера, он привел Brexit, дав понять, что наднациональные организации, такие как Евросоюз, больше не работают так же эффективно, как раньше. Помпео также дал понять, что Трамп обратился к Всемирному банку и Международному валютному фонду с требованием прекратить финансирование таких стран, как Китай, заявив, что они уже имеют доступ к финансовым рынкам для повышения своего капитала, отмечает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты действуют правильно и "законно покидают или пересматривают устаревшие или вредные договоры, торговые соглашения и другие международные соглашения, которые не соответствуют нашим суверенным интересам или интересам наших союзников".

Европейские лидеры со своей стороны выразили обеспокоенность риторикой Трампа и подчеркнули, что его решение выйти стратегических договоров и соглашение, как например, из Парижского соглашения об изменении климата и ядерной сделки с Ирана "подрывают европейские приоритеты".

Находящаяся с визитом в США глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила о "господстве джунглей", заменившем верховенство закона.