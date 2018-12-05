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05.12.2018 13:35
Рубрика: Власть

Минприроды предложило ввести обязательное обучение охотников

Текст: Татьяна Замахина

Минприроды предлагает ужесточить правила получения лицензии на охотничьи ружья, а также ввести обучение охотников. О предложениях, ставших следствием керченской трагедии, в ходе "правительственного часа" в Госдуме рассказал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

После трагического инцидента в колледже в Керчи, где 18-летний убийца использовал законно купленное охотничье оружие, министерство предлагает новые правила для потенциальных охотников. Законодательные инициативы ведомство собирается внести в первом квартале следующего года.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"После Керчи поднимается вопрос, может ли молодой человек в возрасте 19-20 лет получить оружие, что сегодня возможно. Предлагается увеличить возраст", - сказал Кобылкин.

Вторая инициатива - обучать охоте, поскольку часто низкий уровень знаний охотников приводит к смертельным случаям.

- Это как автошкола, это должны быть коммерческие структуры, - сказал министр, добавив, что подобные охотничьи школы появятся сразу после вступления в силу изменений.

Сейчас, считает Кобылкин, фактически любой человек с охотничьим минимумом может получить ружье. "Оружие что, менее опасно, чем автомобиль?" - поставил он вопрос. - Как человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый и по охотничьему минимуму получить право на оружие? Это невозможно, я считаю, это надо менять".

Министр привел в пример опыт Евросоюза: чтобы стать рыбаком, необходимо пройти аж сто часов обучения. "Не может человек взять в руки ружье и пойти охотиться, если он не знает, как себя с ним вести", - заявил Кобылкин, который, по собственному признанию, и сам является охотником.

Фото: Reuters
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В частности, для того, чтобы вводить в жизнь эти и другие изменения, министерство планирует создать отдельный департамент или агентство по охоте. Это актуально, потому что количество охотников велико (по данным с "правительственного часа", среди россиян их 4 миллиона).

Создать новую структуру планируется также в первом квартале следующего года. Для этого министерству дополнительные средства не нужны. Требуется только поручение председателя правительства, и Кобылкин собирается обратиться к Дмитрию Медведеву на эту тему.

И все это только начало. Предстоит серьезный пересмотр законодательства, регулирующего эту деятельность.

"То законодательство, которое на сегодня есть, если мы будем сравнивать с европейским, с американским и даже с африканским, оно с трудом описывает то, что можно назвать охотой. Нам предстоит огромная реформа", - анонсировал министр.

Власть Работа власти Правительство Минприроды Законодательная власть Госдума Все о личном и служебном оружии Массовое убийство в керченском колледже
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