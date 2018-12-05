Kia установила новый рекорд продаж в России

Kia установила абсолютный рекорд по месячным продажам за все время существования компании в России. В ноябре этого года реализовано 21011 автомобилей, сообщает пресс-служба марки.

За 11 месяцев 2018 было продано более 209 тысяч машин. Это на 24 процента больше показателей прошлого года и лучший результат за последние 10 лет. Сейчас компания сохраняет первое место среди иностранных производителей в России за период с января по ноябрь 2018 года.

Рыночная доля автомобилей составляет 13%. Рост идет у моделей Picanto (+76%) и Sorento Prime (+53%). В тройку популярных у россиян авто вошли: Rio (91 506 седанов и кросс-хэтчбэков с начала года), Sportage (29 912 авто) и Optima (19 383 авто).

Напомним, на автосалоне в Лос-Анджелесе корейцы представили новое поколение кроссовера Soul. Продажи машины начнутся в первом полугодии 2019 года. Уже известно, что автомобиль появится и в России.