Компьютерная программа разместит новичков отдельно от рецидивистов в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний близка к решению многолетней проблемы - классификации заключенных, вынужденных общаться в камере с другими сидельцами. Чтобы террорист не завербовал себе в группировку новых членов, а рецидивист не убедил новичка-преступника в привлекательности криминального образа жизни, сотрудникам ФСИН надо строго следить за соседством заключенных.

И если ранее эта задача ложилась на плечи тюремных надзирателей, то теперь им на помощь придут новые технологии.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-бюро ФСИН России, в следственных изоляторах апробирована программа автоматического контроля за размещением подозреваемых и обвиняемых по камерам.

В тюремном ведомстве напомнили, что закон велит им раздельно размещать в СИЗО подозреваемых и обвиняемых, проходящих по одному уголовному делу. Так, российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин видятся только в суде. Вчера, кстати, когда рассматривался вопрос о продлении их ареста, им удалось впервые увидеться после того, как они были заключены в СИЗО.

Раздельно содержаться на период расследования должны и впервые привлекаемые к уголовной ответственности лица от ранее содержавшихся в местах лишения свободы. Отдельно от подследственных должны сидеть фигуранты уголовных дел, приговоры в отношении которых вступили в законную силу до их отправки к местам отбывания наказания. Не должны соседствовать с обычными заключенными обвиняемые в тяжких преступлениях и обвиняемые в особо опасном рецидиве. Даже курящие заключенные по возможности помещаются отдельно от некурящих, заметили в пресс-бюро ФСИН России.

Всего в статье 33 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" определено порядка 12 критериев, которые должны учитываться при размещении подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе или при переводе из одной камеры в другую.

"А с учетом их сочетания действует 46 условий, препятствующих либо наоборот позволяющих размещать лиц в одной камере", - отметили в ФСИН.

Созданная компьютерная программа получила незатейливое название "ФСИН - 33 статья контроль". Она проверяет наличие или отсутствие нарушений закона при размещении (переводе) подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Перед размещением заключенного под стражу в ту или иную камеру сотрудник СИЗО вносит в программу его персональные данные и номер камеры, в которую его планируется перевести. Программа анализирует имеющиеся данные на заключенного, сравнивает их с данными уже размещенных в камере заключенных, а также данными о метраже и количестве находящихся в камере лиц и либо разрешает перевод, либо запрещает, обозначая причину запрета. При положительном заключении программа распечатывает бланк талона на перевод, который приобщается к рапорту сотрудника, инициирующего перевод, и представляется начальнику СИЗО.

Кроме того, программа дает возможность проводить мгновенный анализ ситуации с наполненностью камер, вести оперативный анализ за определенный промежуток времени по любым параметрам: история перевода, наличие нарушений и т.д.

В пресс-бюро ФСИН отмечают, что программистами совместно с сотрудниками СИЗО проделана огромная работа. Чтобы избежать погрешностей и ошибок, программа тестировалась на протяжении нескольких лет. В эксперименте приняли участие восемь следственных изоляторов в пяти регионах России - среди них такие крупные следственные изоляторы, как новые "Кресты" в Санкт-Петербурге, 4-й и 5-й СИЗО в Москве.

"Опыт эксплуатации программного продукта в следственных изоляторах показал положительные результаты, выразившиеся в возможности удаленно контролировать порядок размещения содержащихся под стражей лиц. При этом нововведение не освобождает от работы непосредственно с подозреваемыми и обвиняемыми психологов, оперативников и других сотрудников учреждения", - подчеркнули в тюремном ведомстве.

Разработчиком программы выступила компания - разработчик и оператор целого ряда функционирующих в уголовно-исполнительной системе интернет - сервисов, включая действующий уже 10 лет сервис "ФСИН-Письмо".

Отметим, что на днях профильным комитетом Госдумы был одобрен законопроект, согласно которому отбывающие в колониях наказание за терроризм осужденные будут переведены в тюрьмы. Цель документа - предотвратить распространение радикальной экстремистской идеологии.

"Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций", - пояснял один из разработчиков законопроекта глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.