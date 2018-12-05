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05.12.2018 09:00
Рубрика: Власть

Косачев назвал грубым ультиматумом заявление госсекретаря США Помпео

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)

Призыв госсекретаря США М. Помпео к России в течение 60 дней вернуться к выполнению договора по РСМД - это отнюдь не приглашение к обсуждению способов его сохранения. Это грубый ультиматум, который США предъявили исключительно с одной целью: показать миру и своим союзникам, что, мол, это не они обрушивают важнейший столп международной безопасности, а, дескать, Россия отказалась его соблюдать, хотя ей дали шанс.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Об этом же свидетельствует еще более откровенное - чтобы не сказать хамское - заявление генсека НАТО Й. Столтенберга, буквально сказавшего, что, дескать, НАТО "дает России последний шанс по спасению договора РСМД. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД".

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При этом аргументация потрясает своим цинизмом: "у США есть доказательства того, что Россия нарушает договор [РСНВ]. ... Я не могу обсуждать разведданые и детали той информации, которая могла быть предоставлена", заявила представитель госдепартамента США Ванесса Аскер. То есть мы считаем, что вы нарушили договор, но никому ничего не покажем. Такое ощущение, что логика поведения Запада в серьезнейших международных вопросах превратилась в один сплошной театр абсурда "хайли лайкли".

Еще откровеннее прозвучало предложение той же представительницы госдепа о том, что, мол, на решение союзников США по НАТО "повлияли недавние действия России в Керченском проливе". Вот так. Оказывается украинская провокация имела весьма и весьма дальний прицел.

Вспоминается, как в 2014 году на позицию европейцев (конкретно - канцлера ФРГ А. Меркель) в отношении санкций к России повлияла трагедия с малазийским "боингом" на Украине. И вот теперь на них воздействовали еще одним инцидентом с участием Украины.

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Могу лишь посочувствовать европейцам, что они столь легко и бездумно отдают гораздо более важный именно для них, чем для США, договор по РСМД на откуп американцам, которые готовы сейчас обрушить многие важнейшие договоренности прошлых лет. Сегодняшние заявления США и НАТО - это откровенный позор Европы.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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