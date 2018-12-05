Ландшафт киберугроз в 2018 году заметно изменился. Одним из ключевых трендов в России стал значительный рост числа криптомайнеров - программ, использующих мощности зараженных ими устройств для скрытой "добычи" цифровых денег в интересах злоумышленников. Российских пользователей, столкнувшихся с этим явлением, в этом году стало почти в два раза больше, чем в прошлом, отметил директор управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Тимур Биячуев в ходе Kaspersky Slam в Москве. Криптомайнеры вытеснили даже программы-вымогатели - главную киберугрозу последних лет.
Активнее стали развиваться мобильные угрозы, особенно банковские трояны - программы, позволяющие преступникам похищать не только персональные данные, но и деньги с пластиковых карт. За год в "Лаборатории Касперского" зафиксировали 144 тысячи подобных объектов, и их количество постоянно растет.
Самой заметной, по мнению специалистов, была атака банковского трояна Asacub, который распространялся через фишинговые СМС-сообщения с предложением посмотреть фото или MMS по ссылке. Примечательным было то, что отправитель таких посланий значился в адресной книге ничего не подозревающего пользователя (рассылка производилась со смартфона предыдущей жертвы, чей список контактов, проанализированный "зловредом", мгновенно становился следующей целью). В большинстве случаев человек переходил по ссылке и фактически передавал контроль над своим гаджетом мошенникам. "Около 40 тысяч пользователей в день сталкивались с этим трояном, а на Россию пришлось 98 процентов случаев заражения", - отметил Биячуев.
По-прежнему популярны у мошенников спам-рассылки. В российском интернет-трафике доля таких сообщений стабильно превышает мировые показатели. "За спамом может скрываться не только назойливая реклама, но и мошеннические рассылки, вредоносное программное обеспечение", - напоминает Биячуев.
По его словам, только специалисты лаборатории в этом году предотвратили свыше 89 миллионов попыток перехода пользователей на сайты мошенников. Чаще всего атаке подвергались клиенты банков, платежных систем, пользователи глобальных интернет-порталов и соцсетей.
Для защиты от киберугроз специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, не переходить по сомнительным ссылкам в почте и мессенджерах, даже если их прислали знакомые. Во-вторых, использовать сложные и разные пароли для всех учетных записей и периодически их менять. В-третьих, регулярно делать резервные копии важных данных. Наконец, устанавливать приложения только из официальных магазинов и предоставлять им доступ только к тем функциям, которые действительно требуются. Кроме того, не забывать регулярно обновлять программы и операционные системы.