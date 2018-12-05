Способы криминальных заработков в интернете становятся изощреннее. Спам-рассылки с вирусами, ресурсы-клоны, торгующие поддельными билетами на мероприятия, трояны, нацеленные на данные банковских карт, - число пострадавших растет.

Ландшафт киберугроз в 2018 году заметно изменился. Одним из ключевых трендов в России стал значительный рост числа криптомайнеров - программ, использующих мощности зараженных ими устройств для скрытой "добычи" цифровых денег в интересах злоумышленников. Российских пользователей, столкнувшихся с этим явлением, в этом году стало почти в два раза больше, чем в прошлом, отметил директор управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Тимур Биячуев в ходе Kaspersky Slam в Москве. Криптомайнеры вытеснили даже программы-вымогатели - главную киберугрозу последних лет.

Активнее стали развиваться мобильные угрозы, особенно банковские трояны - программы, позволяющие преступникам похищать не только персональные данные, но и деньги с пластиковых карт. За год в "Лаборатории Касперского" зафиксировали 144 тысячи подобных объектов, и их количество постоянно растет.

Все больше российским пользователям угрожают банковские трояны, нацеленные на данные банковских карт. За год "Лаборатория Касперского" зафиксировала 144 тысячи подобных объектов

Самой заметной, по мнению специалистов, была атака банковского трояна Asacub, который распространялся через фишинговые СМС-сообщения с предложением посмотреть фото или MMS по ссылке. Примечательным было то, что отправитель таких посланий значился в адресной книге ничего не подозревающего пользователя (рассылка производилась со смартфона предыдущей жертвы, чей список контактов, проанализированный "зловредом", мгновенно становился следующей целью). В большинстве случаев человек переходил по ссылке и фактически передавал контроль над своим гаджетом мошенникам. "Около 40 тысяч пользователей в день сталкивались с этим трояном, а на Россию пришлось 98 процентов случаев заражения", - отметил Биячуев.

По-прежнему популярны у мошенников спам-рассылки. В российском интернет-трафике доля таких сообщений стабильно превышает мировые показатели. "За спамом может скрываться не только назойливая реклама, но и мошеннические рассылки, вредоносное программное обеспечение", - напоминает Биячуев.

По его словам, только специалисты лаборатории в этом году предотвратили свыше 89 миллионов попыток перехода пользователей на сайты мошенников. Чаще всего атаке подвергались клиенты банков, платежных систем, пользователи глобальных интернет-порталов и соцсетей.

Для защиты от киберугроз специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, не переходить по сомнительным ссылкам в почте и мессенджерах, даже если их прислали знакомые. Во-вторых, использовать сложные и разные пароли для всех учетных записей и периодически их менять. В-третьих, регулярно делать резервные копии важных данных. Наконец, устанавливать приложения только из официальных магазинов и предоставлять им доступ только к тем функциям, которые действительно требуются. Кроме того, не забывать регулярно обновлять программы и операционные системы.