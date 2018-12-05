Mercedes "во время чумы". У Порошенко будет очень дорогой кортеж

"Автобаза Государственного управления делами", которая заведует автопарком украинского президента, заключит соглашение с предприятием "Автомобильный Дом - Украина Мерседес Бенц" для приобретения двух автомобилей Mercedes-Benz S-600 по цене 41 980 000 гривен, что сопоставимо с суммой в 100 млн российских рублей.

Как отмечает портал "Наш гроши", у государственной автобазы была отличная возможность сэкономить в сложное для страны время (если не отказываться от обновления кортежа в принципе). Дело в том, что в июне и июле власти объявляли открытые торги по приобретению бронированных автомобилей. Дважды предложения подавало предприятие "Кар Тюнинг эксклюзив", готовое продать Mercedes Maybach 650 за 30,37 млн гривен. Но поскольку конкурентов у этой компании не оказалось, торги были отменены. А автобаза получила право приобрести необходимые машины по переговорной процедуре. Однако поставщика выбрала уже другого, с более дорогими моделями.

По условиям соглашения, Mercedes-Benz S-600 для Порошенко будут окрашены в черный металлик, получат черную обивку салона "эксклюзив фарфор" и колеса с функцией езды на пробитых шинах. В списке опций, помимо всевозможных систем безопасности и помощи водителю, значатся холодильный отсек, система ночного видения и беспроводные зарядки спереди и сзади.

Кстати, несмотря на экономические проблемы, которые испытывает Украина, в 2018 году президентская автобаза существенно укрепила свою материальную базу. По сведениям СМИ, для чиновничьего автопарка были приобретены 15 Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200 и удлиненные Mercedes V250 и S560. Общая сумма всех покупок составила 27 910 000 гривен, то есть 66,4 млн рублей.

Отметим, что Mercedes-Benz S-600 с приставкой Guard оснащается бензиновым 6-литровым битурбированным мотором V12 мощностью 530 л.с. Он способен разгонять машину до 190 км/ч, а до 100 км/ч - за 7,9 секунды. У специальной версии кузов покрыт стальной броней в 5-8 мм и керамическими панелями, днище - антиосколочной защитой, а стекла имеют поликарбонатную прослойку.

Фото: www.media.daimler.com