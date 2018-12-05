МИД РФ: Действия Приштины провоцируют эскалацию напряженности на Балканах

Политика властей самопровозглашенного Косово, в частности, создание "армии" могут обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Приштина анонсировала планы принятия 14 декабря с.г. решения о формировании косовских "вооруженных сил", - отмечают в МИД РФ. - Такой шаг станет прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 - единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования. Резолюция предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных контингентов под международным контролем. Еще один дестабилизирующий и провокационный шаг после уже введенной 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Создаваемая косовскими властями (кстати, вопреки положениям собственной "конституции") "армия" может обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом".

В МИД РФ рассчитывают, что международные Силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры незамедлительно предпримут всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения.

"Покровители Приштины в лице Европейского союза и США должны оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы обеспечить отзыв косовоалбанцами уже имевших место провокационных решений и предотвратить эскалацию напряженности", - подчеркивают российские дипломаты.

Между тем во вторник, 4 декабря, президент Сербии Александр Вучич провел консультации с послами России, Китая и США, подчеркнув собеседникам, что кто-то намеренно толкает Сербию и весь Балканский регион к конфликту.

Так, в ходе общения с главой российской дипмиссии в Сербии Александром Чепуриным обсуждалась тема провокационных шагов властей самопровозглашенного Косово, в частности, заявленное на 14 декабря утверждение окончательного решения о создании полноценных вооруженных сил края.

"Президент выразил послу большую обеспокоенность из-за формирования армии так называемого Косова вопреки резолюции СБ ООН 1244. Президент попросил уведомить президента Путина и руководство дружественной России, что Сербию и регион кто-то как будто намеренно подталкивает к конфликту", - говорится в заявлении пресс-службы Александра Вучича.