МИД РФ: Россия против слома ДРСМД

Россия готова к диалогу с США по теме ДРСМД на взаимоуважительных условиях, наша страна против слома договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

- Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию: договор - одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности​​​. Мы категорически против его слома, - цитирует ее слова РИА Новости. Захарова подчеркнула, что диалог должен быть на взаимоуважительной и профессиональной основе без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов.

Она также отметила, что МИД России принял официальную ноту с уведомлением, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению его условий, для дальнейшей проработки. По ее словам, в тексте ноты содержатся беспочвенные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес российской стороны.

США поставили перед Россией жесткий ультиматум в части выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Эксперты полагают, что американская сторона таким образом заранее получила пространство для выхода из ДРСМД.