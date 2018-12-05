Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей

Минфин неудачно провел второй недельный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Министерство смогло продать инвесторам лишь чуть больше половины предложенного объема бумаг, следует из сообщения Московской биржи.

Минфин предложил на втором аукционе 10-миллиардный выпуск пятилетних ОФЗ с погашением в феврале 2024 года. Спрос на него составил только 8,4 миллиарда рублей, а разместить удалось бумаг на 5,15 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Средневзвешенная доходность по выпуску составила 8,59 процента годовых.

На первом аукционе в среду Минфин предложил 15-миллиардный выпуск одиннадцатилетних ОФЗ, он был размещен почти полностью.

Таким образом, Минфин увеличил предложение ОФЗ на недельных аукционах до 25 миллиардов рублей, чего еще ни разу не случалось за весь четвертый квартал. Сегодняшние аукционы, по мнению аналитиков "ВТБ Капитала", стали в первую очередь проверкой уровня спроса со стороны нерезидентов.

На прошлой неделе министерство предлагало инвесторам ОФЗ только на 10 миллиардов рублей. Предложенные полуторалетние и пятилетние бумаги были полностью реализованы при высоком спросе. Минфин смог тогда продать все ОФЗ без существенной премии ко вторичному рынку именно благодаря скромному объему предложения, говорится в ежедневном обзоре аналитиков Райффайзенбанка.