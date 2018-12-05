Минфин почти полностью разместил 15-миллиардный выпуск ОФЗ

Спрос на выпуск ОФЗ с погашением 23 мая 2029 года составил 19,159 миллиарда рублей, бумаги были размещены на сумму 14,94 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,81 процента годовых, говорится в сообщении. Позднее на втором аукционе Минфин предложит инвесторам выпуск пятилетних облигаций на 10 миллиардов рублей.

Минфин увеличил предложение ОФЗ на недельных аукционах до 25 миллиардов рублей, чего еще ни разу не случалось в четвертом квартале. Сегодняшние аукционы, по мнению аналитиков "ВТБ Капитала", будут в первую очередь проверкой уровня спроса со стороны нерезидентов.

На прошлой неделе министерство предлагало инвесторам бумаг только 10 миллиардов рублей, предложенные полуторалетние и пятилетние ОФЗ были полностью реализованы при высоком спросе. Ведомство смогло тогда продать все ОФЗ без существенной премии ко вторичному рынку именно благодаря скромному объему, говорится в ежедневном обзоре аналитиков Райффайзенбанка.

В начале декабря директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявлял в интервью Bloomberg, что около трети спроса на ОФЗ на недельных аукционах приходится на дочки иностранных банков, которые, вероятно, могут подавать заявки от клиентов-нерезидентов. При этом в последние месяцы стало больше заявок по таким уровням премий, которые Минфин удовлетворять не готов, говорил Вышковский, указывая, что необходимости "размещаться любой ценой" у министерства нет. Он также уточнял, что Минфин будет отменять аукционы только при крайне неблагоприятной ситуации на рынке. При "не очень благоприятной" рыночной конъюнктуре будут предлагаться выпуски максимум по пять миллиардов рублей, отмечал Вышковский. По его словам, около ста миллиардов из 190 миллиардов рублей, оставшихся по программе внутренних заимствований 2018 года, могут остаться непривлеченными.