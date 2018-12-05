Минфин резко снизит покупку валюты в декабре

Минфин направит в декабре на закупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 366,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства . Таким образом, министерство резко сократит объем закупок по сравнению с рекордным уровнем ноября.

С 7 декабря 2018 года по 14 января 2019 года Минфин будет ежедневно покупать иностранную валюту на 17,4 миллиарда рублей, говорится в релизе. Совокупно на эти цели пойдут 366,1 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

На ноябрь Минфин анонсировал рекордный объем покупок валюты на фоне резкого октябрьского роста цен на нефть. Министерство сообщало о покупке в период с 8 ноября по 6 декабря валюты на 525,8 миллиарда рублей. Но в ноябре цены на нефть резко упали - так, за месяц котировки Urals просели на 11 процентов. С этим связано анонсированное на декабрь сокращение закупок валюты Минфином.

Закупки валюты, как и последние несколько месяцев, будут вестись из резервов Банка России. С конца августа регулятор не приобретает валюту для Минфина на открытом рынке из-за снижения курса рубля и общей нестабильности финансового рынка. В середине сентября Банк России продлил этот мораторий до конца 2018 года. В конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ видит возможность возобновления регулярных покупок с 15 января 2019 года.

Окончательное решение о параметрах возобновления будет принято на совете директоров Банка России 14 декабря. Отложенные интервенции регулятор намерен провести в ближайшие несколько лет.

Несмотря на то, что покупки в декабре продолжат осуществляться путем перераспределения валютных резервов от Банка России в пользу Минфина, объявленная сегодня величина станет первым индикатором того, в каких объемах ЦБ может возобновить интервенции на открытом рынке в январе при новых уровнях цен на нефть, пишут аналитики Росбанка. По их мнению, объем закупок в 366 миллиардов рублей не окажет значительного давления на рубль в начале года в условиях сильного профицита текущего счета, а также замедления темпов оттока частного капитала в условиях временного ослабления геополитической напряженности.