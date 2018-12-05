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05.12.2018 18:31
Рубрика: В мире

Надежда Савченко снова объявила голодовку

Текст: Марина Алешина

Депутат Рады Надежда Савченко, которую Служба безопасности Украины обвиняет в подготовке теракта в здании парламента, объявила голодовку, причем сухую. Об этом бывшая летчица написала у себя на странице в Facebook.

Фото: REUTERS
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Савченко, называющая себя политзаключенным, сообщила о прессинге со стороны следователей СБУ. По словам нардепа, ее адвокатов вынуждают по сути пойти на сделку со следствием, требуя от них как можно скорее ознакомиться с материалами дела. Взамен силовики обещают разрешить Надежде Савченко свидания с родными, восстановить ей доступ к электронной почте и даже позволить отрыть банковский счет, чтобы она могла зарегистрироваться кандидатом в президенты. Не есть и не пить политик обещает до тех пор, пока не будут обеспечены ее "конституционные права".

Ранее "РГ" писала о том, что адвокатам Савченко не удалось добиться изменения меры пресечения для своей подзащитной, чтобы ее перевели под домашний арест. За решеткой она будет оставаться по меньшей мере до 23 декабря. Напомним, что ее взяли под стражу 22 марта прямо на рабочем месте. Перед этим Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности.

В мире экс-СССР Украина
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