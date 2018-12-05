Открылся ХIX Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Новости

Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
Петербургские полицейские задержали мужчину за обман ветерана 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 18:29
Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО 18:25
Путин жестко ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 18:24
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники 18:09
В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины 18:07
Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины 18:04
Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 19:25
Рубрика: Культура

Жребий брошен

Открылся ХIX Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
Текст: Татьяна Эсаулова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Открытие XIX "Щелкунчика" обошлось на этот раз без традиционной символики и аксессуаров гофмановского героя - просто и лаконично. Правда, в финале, как было объявлено, победители традиционно получат фигурки золотых, серебряных и бронзовых щелкунчиков, придуманных в 2012 году художником Михаилом Шемякиным.
Александра Довгань покорила зал вдумчивостью исполнения финала Второго концерта Чайковского. Фото: Пресс-служба телеканала "Россия-Культура" Александра Довгань покорила зал вдумчивостью исполнения финала Второго концерта Чайковского. Фото: Пресс-служба телеканала "Россия-Культура"
Александра Довгань покорила зал вдумчивостью исполнения финала Второго концерта Чайковского. Фото: Пресс-служба телеканала "Россия-Культура"

В программе открытия: Чайковский и Паганини, Динику и Цфасман, Равель и Вивальди, Брамс и Пьяццолла. Солисты, дуэты и ансамбли. Напористое и энергичное начало: под эффектный "Коронационный марш" Элгара в исполнении оркестра Московской филармонии и дирижера Эйюба Кулиева 48 участников конкурса, стоя в партере, размахивали флагами своих стран. Это была прямая трансляция телеканала "Россия К".

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
В Концертном зале Чайковского завершился VI Фестиваль актуальной музыки

Парад "щелкунчиков" разных лет открыл Иван Бессонов (фортепиано). В этом году он победил на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians в Эдинбурге, а до этого одержал победу в телепроекте "Синяя птица". Затем "золотой щелкунчик-2017" Дмитрий Пинчук (саксофон) исполнил сложнейшее "Вечное движение" Паганини. В концерте участвовали и члены жюри: контрабасист мирового уровня Роман Патколо (Словакия - Германия), загипнотизировавший зал премьерой сочинения румынского композитора и скрипача-виртуоза Динику.

Специально для концерта-открытия и для победительницы XVIII "Щелкунчика" Паломы Со (скрипка) итальянский композитор Марко Марци написал произведение "Отголоски Неаполя". Продолжением это итальянской темы стало исполнение членом жюри Максимом Рубцовым (флейта) III части Концерта "Ночь" Вивальди.

Впервые на "Щелкунчике" выступили в дуэте два знаменитых профессора - Захар Брон и Давид Герингас, исполнившие финал Концерта Брамса для скрипки и виолончели с оркестром.

Завершила концерт самая юная участница прошлогоднего финала, "золотой щелкунчик-2017" Александра Довгань, уже успевшая получить Гран-при Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, покорившая зал вдумчивостью исполнения Финала Второго концерта Чайковского.

Открытие завершилось объявлением результатов жеребьевки и "Вальсом цветов".

Прямая речь

Юстас Дварионас (Литва), пианист, член жюри XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик":

Фото: Виктория Виатрис
Благодаря гастролям U2 возглавили топ высокооплачиваемых музыкантов

"Особый респект телеканалу "Культура", придумавшему конкурс, который представляет нам действительно глубокое, настоящее и прекрасное; показывает молодых исполнителей, дает возможность огромной аудитории встретиться с классическим искусством, воспитывает слушателя. И мы, члены жюри, делимся своим опытом, своим видением и слышанием музыки с широкой публикой... Удивить кого-то техникой игры сейчас уже достаточно сложно; поверхностного, упаковочного исполнения в мире стало слишком много. Здесь же молодые исполнители в эфире телеканала открывают широкой аудитории свою душу, свои мысли".

Справка "РГ"

Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик - один из важнейших проектов телеканала "Россия-Культура". За 18 лет расширилась география конкурса, корректировался его регламент, модифицировалась система голосования. У конкурса появился Попечительский совет, зрительское смс-голосование, прямые трансляции в эфире и онлайн на сайте канала. В 2016 году "Щелкунчик" стал полноправным членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY); а XVI Конкурс стал финалистом ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".

Это полная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Культура Музыка Классика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео
Путин принял участие в запуске нового газового комплекса