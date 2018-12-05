Открылся ХIX Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Открытие XIX "Щелкунчика" обошлось на этот раз без традиционной символики и аксессуаров гофмановского героя - просто и лаконично. Правда, в финале, как было объявлено, победители традиционно получат фигурки золотых, серебряных и бронзовых щелкунчиков, придуманных в 2012 году художником Михаилом Шемякиным.

В программе открытия: Чайковский и Паганини, Динику и Цфасман, Равель и Вивальди, Брамс и Пьяццолла. Солисты, дуэты и ансамбли. Напористое и энергичное начало: под эффектный "Коронационный марш" Элгара в исполнении оркестра Московской филармонии и дирижера Эйюба Кулиева 48 участников конкурса, стоя в партере, размахивали флагами своих стран. Это была прямая трансляция телеканала "Россия К".

Парад "щелкунчиков" разных лет открыл Иван Бессонов (фортепиано). В этом году он победил на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians в Эдинбурге, а до этого одержал победу в телепроекте "Синяя птица". Затем "золотой щелкунчик-2017" Дмитрий Пинчук (саксофон) исполнил сложнейшее "Вечное движение" Паганини. В концерте участвовали и члены жюри: контрабасист мирового уровня Роман Патколо (Словакия - Германия), загипнотизировавший зал премьерой сочинения румынского композитора и скрипача-виртуоза Динику.

Специально для концерта-открытия и для победительницы XVIII "Щелкунчика" Паломы Со (скрипка) итальянский композитор Марко Марци написал произведение "Отголоски Неаполя". Продолжением это итальянской темы стало исполнение членом жюри Максимом Рубцовым (флейта) III части Концерта "Ночь" Вивальди.

Впервые на "Щелкунчике" выступили в дуэте два знаменитых профессора - Захар Брон и Давид Герингас, исполнившие финал Концерта Брамса для скрипки и виолончели с оркестром.

Завершила концерт самая юная участница прошлогоднего финала, "золотой щелкунчик-2017" Александра Довгань, уже успевшая получить Гран-при Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, покорившая зал вдумчивостью исполнения Финала Второго концерта Чайковского.

Открытие завершилось объявлением результатов жеребьевки и "Вальсом цветов".

Прямая речь

Юстас Дварионас (Литва), пианист, член жюри XIX Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик":

"Особый респект телеканалу "Культура", придумавшему конкурс, который представляет нам действительно глубокое, настоящее и прекрасное; показывает молодых исполнителей, дает возможность огромной аудитории встретиться с классическим искусством, воспитывает слушателя. И мы, члены жюри, делимся своим опытом, своим видением и слышанием музыки с широкой публикой... Удивить кого-то техникой игры сейчас уже достаточно сложно; поверхностного, упаковочного исполнения в мире стало слишком много. Здесь же молодые исполнители в эфире телеканала открывают широкой аудитории свою душу, свои мысли".

Справка "РГ"

Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик - один из важнейших проектов телеканала "Россия-Культура". За 18 лет расширилась география конкурса, корректировался его регламент, модифицировалась система голосования. У конкурса появился Попечительский совет, зрительское смс-голосование, прямые трансляции в эфире и онлайн на сайте канала. В 2016 году "Щелкунчик" стал полноправным членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY); а XVI Конкурс стал финалистом ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".

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