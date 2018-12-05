Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. N 1414 г. Москва "О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N11, ст. 1029; 2002, N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2008, N 8, ст. 714; 2009, N 5, ст. 610; 2010, N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 15, ст. 1780; N 47, ст. 6505; 2013, N31, ст. 4218; 2014, N 14, ст. 1625; N 38, ст. 5062; N 44, ст. 6063; N 47, ст. 6557; 2015, N 1, ст. 223; N 15, ст. 2276; N 27, ст. 4083; N46, ст. 6376; 2016, N 5, ст. 694; N 31, ст. 5018; 2017, N 14, ст. 2070; N 28, ст. 4139; N30, ст. 4666; 2018, N 1, ст. 359; N 23, ст. 3299).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090

1. В Правилах дорожного движения Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

а) в абзаце тридцать седьмом пункта 1.2 слова "без двигателя" исключить;

б) абзац седьмой пункта 2.1.1 после слов "транспортного средства" дополнить словами "или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа";

в) пункт 2.5 дополнить предложением следующего содержания: "При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.";

г) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:

"2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия.";

д) в абзацах первом и третьем пункта 4.1 слова "без двигателя" исключить;

е) в разделе 3 приложения 1 к указанным Правилам абзацы сорок пятый и сорок шестой изложить в следующей редакции:

"3.28 - 3.30 - на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид", а также на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на такси с включенным таксометром;

3.2, 3.3 - на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид";".

2. В пункте 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных указанным постановлением:

а) абзац третий признать утратившим силу;

б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Инвалид" - в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.".