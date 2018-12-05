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05.12.2018 13:08
Рубрика: Власть

Песков: Законные процедуры в отношении украинских моряков продолжатся

Россия не принимает во внимание критику других стран по факту расследования инцидента в Керченском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Звучащая критика, разные эскапады - это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом в отношении нарушителей государственной границы", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что все необходимые следственные действия будут продолжаться. При этом он не стал комментировать очередной выпад Госдепа США, который пригрозил "болью" России, если моряки не будут отпущены на свободу.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Провокация Украины в Керченском проливе
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