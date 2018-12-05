Госдеп пообещал Москве "последствия и боль" за украинских моряков

Госдепартамент США опубликовал расшифровку записи выступления своего сотрудника, который требует от России освобождения украинских моряков. В противном случае угрожает Москве "последствиями". При этом американское внешнеполитическое ведомство предпочитает не раскрывать автора заявлений.

Как передает РИА Новости, дипломатический источник представляется сопредседателем двусторонней американо-украинской комиссии по стратегическому партнерству, однако известно, что со стороны США ее возглавляет сам госсекретарь Майк Помпео.

Как бы то ни было, анонимный спикер госдепа утверждает, что РФ столкнется с "последствиями и болью", которые будут "только усиливаться", пока военные моряки находятся на российской территории. Кроме того, он признает, что американская сторона продолжает давление на партнеров в ФРГ с целью не допустить реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что экипаж двух катеров и буксира Военно-морских сил Украины был задержан погранслужбой ФСБ после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. В ведомстве заявили о нарушении украинскими военными кораблями государственной границы РФ, которые были остановлены с применением оружия. В отношении граждан Украины возбуждено уголовное дело.