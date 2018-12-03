В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу

Пришвартованные на морской базе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым украинские малые бронекатеры "Бердянск" и "Никополь" отбуксированы к месту новой стоянки. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные сегодня в порту Керчи. В то же время рейдовый буксир "Яни Капу" находится все в том же месте.

Многие украинские СМИ поспешили объявить о таинственном исчезновении задержанных пограничниками РФ кораблей и выдвигать самые фантастические версии этого перемещения. В то же время источник "РГ" в силовых структурах уверяет, что корабли ВСУ просто перемещены на находящуюся рядом же причальную стенку.

Напомним, после задержания в территориальных водах РФ близ Керченского пролива катера "Бердянск" и "Никополь" были отбуксированы в порт Керчи. Следователи уже завершили их осмотр. На кораблях изъято помимо штатного вооружения 13 автоматов АК-47, два пулемета ДШК, а также свыше 20 тысяч патронов различного калибра