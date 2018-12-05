Почему Порошенко засекретил соглашение с Варфоломеем

Администрация президента Украины засекретила текст соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, подписанный Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем 3 ноября. Вопреки украинскому закону "О доступе к публичной информации", этот международный договор не опубликован, и в ближайшее время его текст не будет обнародоваться до "окончательного решения вопроса". Об этом говорится в ответе президентской канцелярии на запрос агентства "Украинские новости".

Журналисты послали запрос в администрацию еще месяц назад, вскоре после подписания "исторического документа", как назвал это сомнительный с политической и религиозной точек зрения документ Порошенко. Ответ редакция "Украинских новостей" получила только сегодня: "Согласно принятому решению, обнародование всех документов, связанных с получением Украиной решения Священного синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, в том числе запрошенного вами соглашения, будет обнародовано после окончательного решения вопроса", - сказано в официальном ответе за подписью главы департамента обеспечения доступа к публичной информации президентской администрации. Иных объяснений и юридических обоснований этого решения - противозаконного, по мнению агентства - ответ канцелярии Порошенко не содержит.

Напомним, соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи между президентом Украины и главой Константинопольского патриархата было подписан в Стамбуле, что Порошенко преподнес украинским СМИ как фактическое получение разрешения на автокефалию - томос - для создаваемой им единой поместной православной украинской церкви (ЕППУЦ).

Однако на сегодняшний день объединение двух раскольнических сект (УПЦ КП и УАПЦ) в единую церковь и получение ими томоса находится под большим вопросом. Так, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП) решением архиерейского собора отказалась участвовать в этом "объединении", и прекратила евхаристическое общение с Варфоломеем. Не спешит даровать раскольникам настоящее церковное самоуправление (автокефалию) и константинопольский патриархат. Опубликованный украинскими СМИ проект устава ЕППУЦ, разработанный в Стамбуле, не предполагает для этой "церкви" реального самоуправления, которым, к слову, обладает каноническая УПЦ МП. Нет в проекте устава и положения о патриаршем статусе для главы создаваемой Порошенко религиозной организации, на что рассчитывали раскольники.