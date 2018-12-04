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04.12.2018 22:58
Рубрика: Общество

Митрополия вместо Церкви?

Текст: Елена Яковлева
На Украине не будет автокефальной Украинской православной церкви под юрисдикцией Константинопольского патриархата, как предполагалось по заранее объявленному политическому сценарию сегодняшнего президента Украины.
Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir
Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

По сообщениям украинского новостного ресурса "Вести", устав, выданный после прошедшего в конце прошлой недели синода Константинопольской церкви, не предполагает создания автокефалии. Речь в нем, по сути, идет о полном подчинении украинского православия Константинополю в статусе "митрополии", а не Церкви.

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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сразу прокомментировал решение синода Константинопольского патриархата, заметив, что это вовсе не ожидаемый томос, а "устав" несуществующей церкви.

В пунктах этого устава прописано, что украинская церковь должна быть "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом, и только через него - со всеми остальными церквями.

Это отнюдь не статус независимой церкви. Тем более что главой православной украинской церкви может быть только митрополит, а не патриарх.

Устав также предполагает обращение по всем серьезным вопросам к Вселенскому патриарху, который сообщит "необходимое" Архиерейскому собору. По данным "Вестей" в документе есть и замечание о том, что Константинополь не обязан объяснять причины своих решений.

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Как уже говорил в интервью "РГ" Владимир Легойда, особое миро (вещество для церковных таинств) новообразованная (если она все-таки образуется) украинская церковь должна получать только в Константинополе, а это тоже серьезный признак зависимости. В независимой Церкви миро варит собственный патриарх.

Вселенский патриархат также собирается стать высшей апелляционной инстанцией. Проектируемая украинская церковь не сможет сама разобрать внутренние дисциплинарные вопросы, прав или не прав тот или иной епископ в своих решениях. Чтобы канонизировать святых, их надо будет представить на рассмотрение Константинополю.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина
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