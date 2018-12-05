Пушков объяснил смысл ультиматума Помпео по ДРСМД

США намеренно выдвигают России требования, которые она отвергнет, чтобы возложить на Москву ответственность за выход Вашингтона из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Ультиматум Помпео - это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет", - написал он в Twitter.

Тогда, считает сенатор, американцы "заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор". "Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео", - заключил он.

Напомним, накануне стало известно о том, что Вашингтон выдвинул жесткий ультиматум Москве в части выполнения ДРСМД. По оценке экспертов, этот шаг заранее дает американской стороне пространство для выхода из этого краеугольного соглашения в сфере стратегической безопасности.