Путин обещал исполнить пять детских желаний

Один из них, под названием "Мечтай со мной", исполняет желания неизлечимо больных детей. На стенде повесили конверты с этими мечтами. На предложение выбрать один из них Владимир Путин собрал пять оставшихся желаний, чтобы их исполнить.

Один мальчик хотел снять ролик о самолете Ил-96, и глава государства обещал пригласить его в Москву, познакомить с летчиками и показать лайнер. Другой только и думал, как бы увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, и президент решил покатать ребенка на вертолете в ближайшее время, если позволит погода.

Увидеть изнанку киномира хотела одна из девочек, и ей была обещала экскурсия по киностудии "Мосфильм", в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Другая юная леди теперь сможет попасть на телеканал RT и взять интервью.

Больше всего Путина потрясло желание мальчика, который мечтал пожать ему руку. "Очень трогательная вещь, неожиданная для меня", - отреагировал он и обещал поговорить с врачами, чтобы на новогодние праздники ребенок смог бы приехать в столицу и его мечта бы стала реальностью.