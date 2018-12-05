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05.12.2018 15:25
Рубрика: Власть

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД

Текст: Кира Латухина
Доказательств "нарушения" Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности у США нет. А планы Вашингтона выйти из этого договора - необдуманный шаг. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин и рассказал о возможном ответе Москвы.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Заявление госсекретаря США Майкла Помпео, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через два месяца, если Москва не выполнит условия договора, российский лидер назвал несколько запоздалым. "Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать", - напомнил он о ходе событий.

"Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", - сказал президент и рассказал, как в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне. А ведь он был одним из краеугольных камней международной безопасности. "Тем не менее они не постеснялись, спокойненько оттуда вышли, кстати говоря без всяких ссылок на что бы то ни было, просто вышли и дело с концом, - констатировал Путин. - Теперь то же самое происходит, на самом деле, но думают, на кого бы свалить этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Причем аргументация, что только США и Россия не производят такое оружие, действительно, правда. "Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное, - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", - пообещал глава государства.

Конгресс США еще до объявления о выходе из ДРСМД выделил деньги на создание ракет, заметил Путин. "То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже, разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят", - добавил он.

"Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить - ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "Виновата Россия". Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать", - заключил президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США Выход США из договора о РСМД
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