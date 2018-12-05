Около 40 животных могли сгореть в московском приюте

Во время пожара в приюте на северо-западе Москвы могли погибнуть около 40 собак и кроликов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как сообщили в городском ГУ МЧС, пожар произошел в доме №37 на улице Нижние Мневники. Это территория приюта "Счастливый друг", который работает здесь уже 10 лет. Волонтеры не только ухаживают за брошенными животными, но и занимаются экологическим просвещением.

Деятельность активистов нравилась не всем. Поэтому уже озвучена версия о поджоге. Пока убедительных доказательств нет. Тем не менее, волонтеры утверждают, что ранее на территорию приюта пытались проникнуть агрессивно настроенные люди. Пришлось даже ввести пропускной режим.

Напомним, что пожар в деревянном строении с животными начался около 4 часов утра. Активистам еще до приезда пожарных удалось вывести из огня 20 питомцев, но многие собаки и кролики погибли. Точное количество жертв пока не озвучивалось.