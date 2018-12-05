Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы

С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.

Изменения коснутся 10 московских районов - это Арбат (10 улиц), Басманный (8 улиц), Замоскворечье (10 улиц), Дорогомилово (2 улицы), Красносельский (13 улиц), Мещанский (22 улицы), Пресненский (52 улицы), Тверской (74 улицы), Хамовники (18 улиц) и Якиманка (5 улиц).

В воскресенье теперь придется платить за стоянку на Арбатской и Смоленской площадях, Никитском и Новинском бульварах, на улице Арбат, Маросейке и Покровке, Пятницкой улице и Малой Ордынке, на нечетной стороне Большой Ордынки, на Тургеневской площади и Сретенском бульваре, на улице Маши Порываевой, на четной стороне Цветного бульвара, на Большом Козихинском и Большом Конюшковском переулках, на Краснопресненской набережной и Кудринской площади, на Малой Бронной и Красной Пресне, на Лубянской площади и Петровском бульваре, а также на других улицах.

Напомним, что с 15 декабря на самых загруженных столичных улицах стоимость парковки вырастет с 200 до 380 рублей в час. Подорожание коснется 5% всех парковочных мест - тариф будет введен, в частности, на Патриарших прудах, Тверской улице, Петровке, Неглинной, Романовом переулке и в Москве-Сити.

Также с 15 декабря на 10 минут сокращается время бесплатной парковки, предусмотренное для ее оплаты - с 15 до 5 минут.