Новости

В гостинице Саранска произошла перестрелка 21:56
Путин встретился со своим другом Фийоном 21:55
Парковка в Москве останется бесплатной в праздники 21:48
"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России 21:39
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции 21:29
Бондарев: Россия сумеет защититься в случае выхода США из ДРСМД 21:23
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы 20:46
В Италии при взрывах на АЗС погибли 2 человека 20:45
Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 20:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы

Текст: Иван Пышечкин

С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.

Изменения коснутся 10 московских районов - это Арбат (10 улиц), Басманный (8 улиц), Замоскворечье (10 улиц), Дорогомилово (2 улицы), Красносельский (13 улиц), Мещанский (22 улицы), Пресненский (52 улицы), Тверской (74 улицы), Хамовники (18 улиц) и Якиманка (5 улиц).

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Изменения в ПДД: новые дорожные знаки и разметка

В воскресенье теперь придется платить за стоянку на Арбатской и Смоленской площадях, Никитском и Новинском бульварах, на улице Арбат, Маросейке и Покровке, Пятницкой улице и Малой Ордынке, на нечетной стороне Большой Ордынки, на Тургеневской площади и Сретенском бульваре, на улице Маши Порываевой, на четной стороне Цветного бульвара, на Большом Козихинском и Большом Конюшковском переулках, на Краснопресненской набережной и Кудринской площади, на Малой Бронной и Красной Пресне, на Лубянской площади и Петровском бульваре, а также на других улицах.

Напомним, что с 15 декабря на самых загруженных столичных улицах стоимость парковки вырастет с 200 до 380 рублей в час. Подорожание коснется 5% всех парковочных мест - тариф будет введен, в частности, на Патриарших прудах, Тверской улице, Петровке, Неглинной, Романовом переулке и в Москве-Сити.

Также с 15 декабря на 10 минут сокращается время бесплатной парковки, предусмотренное для ее оплаты - с 15 до 5 минут.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
Лазер "Пересвет" заступил на опытно-боевое дежурство
Матвиенко: РФ не будет выполнять требования Запада по Керчи
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата