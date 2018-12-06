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Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Чем дальше, тем дешевле

Москва меняет тарифы на платные парковки. А как в регионах?
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
С 15 декабря в столице меняются правила платной парковки. Время для новшеств выбрано не случайно, со второй половины декабря, предупреждают в Центре организации дорожного движения, ситуация на дорогах будет существенно ухудшаться - начнутся традиционные предновогодние пробки.
Парковка у Большого театра на Петровке подорожает до 380 рублей в час. И по воскресеньям на ней бесплатно больше стоять будет нельзя. Фото: Сергей Михеев Парковка у Большого театра на Петровке подорожает до 380 рублей в час. И по воскресеньям на ней бесплатно больше стоять будет нельзя. Фото: Сергей Михеев
Парковка у Большого театра на Петровке подорожает до 380 рублей в час. И по воскресеньям на ней бесплатно больше стоять будет нельзя. Фото: Сергей Михеев

Стоянка на самых загруженных улицах Москвы подорожает с нынешних 200 до 380 рублей. Но затронет повышение платы, как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, только пять процентов всех парковочных мест.

Произойдет это на самых загруженных магистралях города - улицах Тверской, Арбате, Патриарших Прудах, Петровке, Неглинной, Романовом переулке, в Москве-Сити. На этих улицах отменяется и бесплатная парковка по воскресеньям.

Напомним, ввести новые правила и тарифы городским властям порекомендовали ученые из РЭУ им. Плеханова. Согласно данным их исследований, в центре Москвы парковки, несмотря на цены, сильно перегружены. Чтобы найти свободное место, многие водители вынуждены кружить по городу. Это приводит к еще большей нагрузке на дороги.

Стоянка на самых загруженных улицах Москвы вместо 200 рублей будет стоить 380 рублей. Рост тарифов затронет только пять процентов всех парковочных мест

Ну а жители этих районов, вернувшись с работы, не могут припарковать свои машины у дома - все места заняты приезжими.

Также дифференцированный тариф будет введен на некоторых улицах между Садовым и Бульварным кольцом, а также между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Первые полчаса там будут стоить 50 рублей, а каждый последующий час - 150. Сейчас такой тариф действует в пределах Бульварного кольца. Минимальная стоимость часа парковки в пределах Садового кольца не по дифференцированному тарифу составит 80 руб. (сейчас 60).

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости
Загрузка улиц существенно снизится благодаря новым правилам парковок

В пределах Бульварного кольца на не самых загруженных улицах за парковку придется заплатить от 100 до 200 рублей. Но на большей части территории между Садовым кольцом и ТТК, а также за ним стоимость парковки, как была, так и останется 40 и 60 рублей в час.

Еще одно важное изменение, которое коснется всего парковочного пространства, - сокращение времени бесплатной парковки, которое дается на оплату своей стоянки - сейчас это 15 минут, а будет только 5 минут. В департаменте транспорта столицы объясняют это тем, что те, кто припарковался лишь на 15 минут, сейчас занимают четверть всего парковочного пространства. Между тем 98 процентов водителей оплачивают парковку через приложения и с помощью СМС, справляясь с этим буквально за минуту-две и не пользуясь бесплатным периодом.

Остальные тарифы и правила парковки остаются неизменными. Введенные же новшества - повышение тарифов и сокращение бесплатного времени на оплату стоянки, - по данным дептранса, должны на 15-20 процентов разгрузить столичные дороги. И в то же время сделать более комфортной жизнь жителям центра Москвы. На это же направлено создание для резидентов дополнительных 650 парковочных мест.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ольга Бухарова
Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье
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