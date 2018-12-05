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05.12.2018 19:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковной больнице скончался 61-летний Юрий Петров - сотрудник военизированной охраны из Мурома, сбежавший с поста с оружием.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Как уже писала "РГ", Петрова искали весь сегодняшний день. Стрелок ВОХР, охранявший железнодорожный мост во Владимирской области, внезапно покинул пост. С собой он взял служебный автомат Калашникова и патроны. На ноги поднялись правоохранительные органы трех регионов Центральной России, в том числе, и Московской области.

К вечеру пенсионера удалось найти. Медики сообщили, что в больницу в городе Гжель Раменского района доставили умирающего мужчину. По предварительным данным, он пытался покончить с собой. Врачи боролись за жизнь пациента, но он скончался.

По этому факту ГСУ СК по Московской области начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно одной из версий, на отчаянный поступок Юрия Петрова толкнули накопившиеся долги по кредитам.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Московская область ЦФО Владимирская область
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