Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой

В подмосковной больнице скончался 61-летний Юрий Петров - сотрудник военизированной охраны из Мурома, сбежавший с поста с оружием.

Как уже писала "РГ", Петрова искали весь сегодняшний день. Стрелок ВОХР, охранявший железнодорожный мост во Владимирской области, внезапно покинул пост. С собой он взял служебный автомат Калашникова и патроны. На ноги поднялись правоохранительные органы трех регионов Центральной России, в том числе, и Московской области.

К вечеру пенсионера удалось найти. Медики сообщили, что в больницу в городе Гжель Раменского района доставили умирающего мужчину. По предварительным данным, он пытался покончить с собой. Врачи боролись за жизнь пациента, но он скончался.

По этому факту ГСУ СК по Московской области начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно одной из версий, на отчаянный поступок Юрия Петрова толкнули накопившиеся долги по кредитам.