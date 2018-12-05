В Воронеже задержание полицейского с взяткой попало на видео

Суд в Воронеже арестовал замначальника следственной части УМВД России по Воронежской области Александра Чалого.



Полковник подозревается в получении взятки от предпринимателя, сумма которой должна была составить 3 млн рублей. Полицейского задержали при получении первого миллиона pic.twitter.com/t0yq5P4QDU — Следственный комитет (@sledcom_rf) 5 декабря 2018 г.

СК РФ опубликовал видео задержания высокопоставленного офицера полиции с поличным - при получении части трехмилионной взятки.

Напомним, заместитель начальника следственной части ГУ МВД России по Воронежской области Александр Чалый был задержан в момент получения миллиона рублей - первой части трехмиллионной взятки от фермера, на чье поле был наложен арест в рамках расследования уголовного дела. В обмен на мзду Чалый пообещал выдать аграрию разрешение на сбор урожая и избавить от уголовного преследования, рассказали в СК.

5 декабря Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия поместил офицера в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Собственную проверку действий офицера начал и полицейский главк, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.