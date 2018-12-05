В Перми жители 25 домов получили двойные квитанции за ЖКХ

Несколько сотен владельцев жилой недвижимости в Перми не знают, какой управляющей компании оплачивать счет за жилищные услуги, поскольку ежемесячно получают сразу две квитанции. Такие данные были озвучены в ходе прямой телефонной линии, организованной администрацией города Перми.

- Сейчас в ИГЖН на контроле 25 домов с двойными квитанциями, - пояснила заместитель руководителя краевой инспекции Госжилнадзора Ольга Камских. - Значительная часть таких домов находится в Индустриальном районе краевой столицы. По всем фактам инспекцией выписаны предписания о прекращении выставления двойных квитанций. Информация о нарушении жилищного законодательства направлена в правоохранительные органы.

В прокуратуре Пермского края "РГ" подтвердили, что в настоящий момент изучают данные, переданные краевой жилищной инспекцией. По каждому факту выставления двойных квитанций будет проведена проверка.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал работу заместителя главы администрации Перми, ответственного за ЖКХ. Чиновник признал критику справедливой и подал в отставку.