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05.12.2018 10:01
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На Алтае археологи нашли уникальную диадему из бивня мамонта

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В знаменитой Денисовой пещере в Алтайском крае археологи обнаружили фрагмент древней диадемы из бивня мамонта. По данным Института археологии и этнографии СО РАН, находка относится к эпохе палеолита, ее возраст около 45-50 тысяч лет.
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фрагмент диадемы эпохи палеолита, найденной в Денисовой пещере. Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
Фрагмент диадемы эпохи палеолита, найденной в Денисовой пещере. Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН

Сотрудники Института сейчас изучают уникальную находку. По их мнению, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни. Диадема, возможно, была сломана еще при использовании. В пользу ее повседневного предназначения говорят потертости от частого ношения и отсутствие орнамента.

Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий, а также, скорее всего, самостоятельно их производили. Об этом говорят многочисленные заготовки и фрагменты от обработки бивня, найденные в пещере.

Фото: depositphotos.com
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Младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко рассказал, что бивень мамонта использовался древними людьми для изготовления многих предметов, прежде всего, украшений - бусин, подвесок, браслетов, из него  делали также иглы и наконечники. По оценке Федорченко, найденная в этом году диадема - довольно редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире.

- За годы исследований в Денисовой пещере мы собрали достаточно большую коллекцию изделий из бивня мамонта - более 30 предметов, большая часть которых - разнообразные бусины, кольца, фрагменты браслетов, наконечники копий. Такой крупный предмет, как диадема - очень редкая находка на территории всей Сибири, - отметил ученый.

Диадемы из бивня, в том числе орнаментированные, ранее встречались археологам на памятниках палеолита на крайнем Севере и Востоке Сибири, однако период их использования был значительно позднее (около 20-28 тысяч лет назад). "Здесь же, по-видимому, мы имеем дело с признаками другой, более древней культуры. Среди костных останков древних людей за весь период исследований в Денисовой пещере фрагменты скелета Homo sapiens обнаружены не были. Вместо них ученые неоднократно находили фрагменты костей нового подвида человека, получившего название Homo altaiensis или денисовец", - пояснил Александр Федорченко.

По оценкам ученого, возможность найти остальной фрагмент диадемы существует, поскольку материал долговечный, но успех поисков зависит от того, не оказался ли он поврежден или даже съеден, например, пещерной гиеной.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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