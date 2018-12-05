Прокуратура проверит травлю ученика в омской гимназии

Прокуратура начала проверку в омской гимназии - в ведомство обратилась мама восьмиклассника, журналистка Наталья Граф. Она утверждает, что ее ребенок подвергся травле со стороны педагогического состава и дирекции гимназии № 62. По словам омички, итогом работы педагогов стала госпитализация ее сына в неврологический стационар.

Все началось с того, что школьник почувствовал недомогание на уроке технологии. Половину класса вместо урока отправили чистить снег в школьном дворе, учитель же предпочел занятие в теплом кабинете. И когда подросток почувствовал себя плохо, ему не у кого было отпроситься.

Педсостав воспринял самовольное оставление трудового поста мальчиком грубейшим нарушением дисциплины, за что классный руководитель отчитала его перед школьными товарищами. В какой-то момент педагогу показалось, что ребенок записывает ее на диктофон смартфона. Это женщина и вовсе сочла личным оскорблением, и, как говорит мама ученика, учитель пообещала засудить "оппонента".

Позже директор школы потребовала от парня извинений за то, что он своим поведением оскорбил педагога, но тот настаивал, что никакой диктофонной записи не было и просить прощения ему не за что. Оскорбленный учитель демонстративно отказалась вести уроки у всего класса, в котором учится "провинившийся" мальчик.

Родители, исключив его маму из группы в одном из мессенджеров, стали бурно обсуждать там происходящее, а одноклассники - уговаривать парня принести извинения, чтобы учитель не бросила класс вовсе. Руководство гимназии также настаивало на извинениях с его стороны. Когда же он был готов попросить прощения за то, что не совершал, педагог не стала его слушать и вышла.

В тот же день было запланировано школьное собрание, на котором директор школы с учителями и родителями обсуждали "аморальное поведение" восьмиклассника. Итогом стало заявление в адрес его мамы о том, что они должны найти себе другую школу. Омичка поделилась в соцсетях фотографией направления на госпитализацию, полученного ее сыном, а так же написала несколько жалоб в различные инстанции.

Областная прокуратура дала указание прокурору Омска проверить изложенные факты и в случае подтверждения их принять соответствующие меры.