Новости

В Петербурге выпустили марку со Снегурочкой в дополненной реальности 13:33
На учениях в Крыму "Панцири" уничтожили воздушные цели 13:32
В Крыму назначили министра экономического развития 13:25
В аварии под Волгоградом погибли два человека 13:22
Бывшему замначальника тамбовского ГУ МЧС ужесточили наказание 13:22
Песков: США манипулируют фактами по ДРСМД, чтобы закамуфлировать истинную цель 13:17
Вышел трейлер комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" 13:16
Сыктывкарского полицейского будут судить за рукоприкладство 13:12
Президент Беларуси примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Петербурге 13:11
В здание "Московского комсомольца" ворвался агрессивный мужчина 13:10
Песков: Законные процедуры в отношении украинских моряков продолжатся 13:08
Совфед одобрил закон о голосовании находящихся под домашним арестом 13:00
Volkswagen Golf: зачем немецкий хэтчбек вернулся в Россию 13:00
АвтоВАЗ показал лучший результат продаж с начала года 12:50
У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился сын 12:49
Порошенко назвал дату "объединительного" церковного собора 12:43
"Жигули" четверть века простояли на балконе дома в Тбилиси 12:33
В Госдуме оценили украинскую идею сажать за пропаганду "русского мира" 12:32
Кокорин и Мамаев впервые встретились после ареста 12:28
Вышел трейлер специальной серии "Леденящих душу приключений Сабрины" 12:25
Уроженка Омска представит Исландию на конкурсе "Мисс Вселенная" 12:20
В Саратове проверят детскую больницу после жалоб на червей в еде 12:19
Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации 12:15
Chevrolet заинтриговал тяжелым пикапом 12:04
В Калмыкии сгорел следовавший в Дагестан пассажирский автобус 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уроженка Омска представит Исландию на конкурсе "Мисс Вселенная"

Текст: Никита Зайков (Омск)

На знаменитом конкурсе главных красавиц мира "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде, Исландию представит 19-летняя Катрин Лея Еленудоттир. Раньше ее звали Екатерина Скоробогатова. Как сообщает РИА Новости, главная краса северной страны появилась на свет в Омске и десять лет назад переехала в Исландию.

Фото: instagram.com/hali_aibazova/
Ростовчанка выиграла конкурс "Мисс мировая красавица"

Отец, омский бизенсмен, порвал связи с семьей почти сразу после рождения дочери. В 2011 году он погиб (было организовано убийство), но об этом девушка узнала лишь из криминальной хроники, уже будучи гражданкой далекого островного государства.

По словам ее матери, за шесть лет до этого они отдыхали в Испании, там женщина познакомилась с исландцем, который вскоре пригласил ее к себе на родину.

Поначалу Катя осталась в Омске с бабушкой, но через два года мама перевезла дочь в Европу. У исландцев нет фамилий в нашем понимании, только патронимы - что-то вроде российского отчества. Поэтому вторую часть имени девушка получила в честь матери, Елены.

Сейчас Катрин Лея Еленудоттир учится в одном из престижных колледжей Исландии, намерена продолжить обучение в университете и получить профессию юриста. Помимо учебы и модельного бизнеса, она активно занимается общественной работой, организовала программу под названием "Будь храбр", в рамках которой помогает мигрантам адаптироваться в исландском обществе. Также она служит волонтером в одной из школ, помогая в адаптации подросткам из других стран.

Нередко Катрин с мамой навещают родственников в Омске. И хотя красавица давно привыкла к своему новому имени, в соцсетях ее можно найти под русской фамилией.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Конкурсы красоты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед призвал парламенты мира осудить провокации Киева
Французские СМИ назвали причину успеха Путина на международной арене
Клинцевич: Судьбу украинских моряков решит суд, а не Госдеп
МИД РФ: Россия против слома ДРСМД
"Яндекс" официально представил свой смартфон, названа цена