Уроженка Омска представит Исландию на конкурсе "Мисс Вселенная"

На знаменитом конкурсе главных красавиц мира "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде, Исландию представит 19-летняя Катрин Лея Еленудоттир. Раньше ее звали Екатерина Скоробогатова. Как сообщает РИА Новости, главная краса северной страны появилась на свет в Омске и десять лет назад переехала в Исландию.

Отец, омский бизенсмен, порвал связи с семьей почти сразу после рождения дочери. В 2011 году он погиб (было организовано убийство), но об этом девушка узнала лишь из криминальной хроники, уже будучи гражданкой далекого островного государства.

По словам ее матери, за шесть лет до этого они отдыхали в Испании, там женщина познакомилась с исландцем, который вскоре пригласил ее к себе на родину.

Поначалу Катя осталась в Омске с бабушкой, но через два года мама перевезла дочь в Европу. У исландцев нет фамилий в нашем понимании, только патронимы - что-то вроде российского отчества. Поэтому вторую часть имени девушка получила в честь матери, Елены.

Сейчас Катрин Лея Еленудоттир учится в одном из престижных колледжей Исландии, намерена продолжить обучение в университете и получить профессию юриста. Помимо учебы и модельного бизнеса, она активно занимается общественной работой, организовала программу под названием "Будь храбр", в рамках которой помогает мигрантам адаптироваться в исландском обществе. Также она служит волонтером в одной из школ, помогая в адаптации подросткам из других стран.

Нередко Катрин с мамой навещают родственников в Омске. И хотя красавица давно привыкла к своему новому имени, в соцсетях ее можно найти под русской фамилией.