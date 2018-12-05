Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Литвинова предложила подключить специалистов Роскомнадзора к проверке истории с мемами на учителей, которые опубликовали семиклассники из лицея в Гатчине.

Как сообщают в аппарате детского омбудсмена, в ближайшие дни Литвинова приедет в лицей и пообщается со всеми участниками конфликта. Пока же, по ее данным, один мальчик после скандала перешел в другую школу, но сделал это по собственному желанию.

Второй семиклассник посещает лицей в обычном режиме.

Напомним, несколько недель назад два ученика лицея создали группу в социальной сети "Вконтакте", где стали публиковать юмористические картинки - мемы. Главными их героями становились учителя.

Когда педагоги узнали о том, что про них пишут в социальных сетях, то очень обиделись. Учеников вместе с родителями вызвали на педсовет, где школьники извинились за свое поведение. А два педагога были настолько возмущены, что даже обратились в прокуратуру.

Заявление учителей было передано в полицию, с ним сейчас разбираются инспектора по делам несовершеннолетних.

Тамара Литвинова дала свою оценку действиям школьников, заявив, что вся история с мемами связана с недостаточным воспитанием. "Дети не должны неподобающим образом высказываться в отношении взрослых, педагогов, людей, чей авторитет в коллективе незыблем", - прокомментировала ситуацию детский омбудсмен.