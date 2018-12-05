В Петербурге возбудили дело об обмане ветерана

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Главка Северной столицы.

Сотрудники несуществующей страховой компании продали пенсионеру подозрительные медицинские приборы и обменяли все его сбережения на билеты банка приколов.

Примечательно, что ранее сам пенсионер обращался в полицию, но злоумышленники так и не были обнаружены.

В центре внимания полиции эта история оказалась после того, как о ней узнал министр МВД России Владимир Колокольцев. Он поручил петербургскому Главку оперативно проверить сообщение об обмане ветерана, а если информация подтвердится, то возбудить уголовное дело и предпринять все возможные меры по поиску и задержанию граждан, обманувших пожилого человека.