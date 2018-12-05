Для аэропорта Симферополь попросят оригинал картины Айвазовского

Министерство культуры РФ и Феодосийская картинная галерея имени Ивана Айвазовского рассмотрят возможность размещения в аэропорту Симферополь одной из оригинальных картин великого мариниста, чьи имя присвоено аэровокзалу. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

- В аэропорту может появиться оригинал одной из картин, если галерея художника и министерство культуры РФ примут такое решение, - допустил Плаксин. - И теперь мы конечно отразим присвоенное нам имя и в корпоративном стиле, и во внутренней дизайн-концепции здания. Возможно, это найдет отражение в интерактивных экспозициях, сувенирах, выставках репродукций.

Напомним, новому терминалу аэропорта Симферополь присвоено имя художника Ивана Айвазовского, который жил и творил в Крыму. За его кандидатуру проголосовали 53 процента участников голосования в рамках проекта "Великие имена России".