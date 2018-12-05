Крымские города вошли в топ популярных курортов РФ на Новый год

Ялта, Алушта и Севастополь вошли в пятерку популярных курортов России для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Такие данные опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru, исходя из анализа броней баз отдыха с 29 декабря и по 8 января 2019 года.

По данным сервиса, лидируют по броням жилья курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Самыми популярными оказались Сочи, Ялта, Алушта, Севастополь и Кисловодск.

При этом в Сочи семья готова потратить на аренду жилья три тысячи рублей в сутки, средняя продолжительность отдыха - шесть ночей. В Ялте - 3,2 тысячи рублей в сутки, в Алуште - 2,5 тысячи рублей в сутки, в Севастополе - 3,2, в Кисловодске - 2,4 тысячи рублей в сутки.

Самые длительный новогодний отдых выбирают в Алуште и Сочи - шесть ночей.

В прошлом году на новогодние праздники Крым посетили более 110 тысяч туристов, что на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.