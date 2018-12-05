Праправнучка Ивана Айвазовского прибыла в Крым из Австралии

Новости

Москвичка потеряла в ресторане кольцо за 7 миллионов 10:26
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео 10:22
В США генпрокуроры потребовали проверить бизнес Трампа 10:18
Черногорцу дали медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне" 10:17
Почему Порошенко засекретил соглашение с Варфоломеем 10:16
На Камчатке роженица отсудила у больницы более миллиона рублей 10:15
Россияне стали покупать больше роскошных автомобилей 10:15
В Москве животные сгорели при пожаре в приюте 10:11
Прокуроров Украины позвали в Крым из-за розыска пограничников РФ 10:08
В Самарской области из-за взрыва газа в частном доме пострадали люди 09:57
МВД: План "Сирена" в Москве для розыска военнослужащего не вводился 09:50
Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом 09:48
Volkswagen создаст альянс с Ford 09:47
Командир эскадрильи B-52 уволен за непристойные полеты 09:47
Румас: Футбольный сезон в Беларуси получился ярким и эмоциональным 09:41
Названы самые популярные горнолыжные курорты РФ 09:34
В Иркутске впервые трансплантировали печень 09:34
Новую книгу Кинга экранизируют авторы "Мистера Мерседеса" и "Прослушки" 09:31
Силы ТОФ на Камчатке привели в повышенную готовность из-за циклона 09:27
Всемирный банк сообщил о рекордной задолженности россиян по кредитам 09:22
На Ставрополье спасли двух провалившихся под лед детей 09:20
На Украине высказались против ухода российского бизнеса из страны 09:16
Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье 09:11
На Камчатке мальчик погиб в стиральной машине 09:07
Экстремальная дорога в Мексике заставляет водителей сходить с ума 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 09:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Праправнучка Ивана Айвазовского прибыла в Крым из Австралии

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Праправнучка великого мариниста Ивана Айвазовского Аманда Роджерс прибыла из Австралии в Крым, чтобы лично увидеть аэропорт, который планируют назвать в честь ее предка, и город, где он жил и творил
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

Аманда посетила картинную галерею, названную в честь всемирно известного мариниста, полюбовалась его полотнами и пообщалась с сотрудниками музея, сообщила пресс-служба администрации Феодосии. Гостья поблагодарила их за бережное отношение к творческому наследию семьи и прогулялась по местам, которые были родными для художника и вдохновляли его на шедевры.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Стало известно имя аэропорта Владивостока

Также Аманда Роджерс поблагодарила россиян и крымчан, которые во время завершившейся акции "Великие имена России" проголосовали за присвоение новому терминалу международного аэропорта Симферополь имени Айвазовского. Творческое наследие художника несомненно заслуживает такого решения, мало того, сама архитектурная концепция аэропорта с криволинейными фасадами, напоминающими морскую волну, подсказала крымчанам этот выбор.

- Я польщена тем, что за прадеда отдано очень много голосов не только в Крыму, но и в России, - сказала, прослезившись, Аманда. - Я очень рада и горжусь тем, что крымчане так трепетно чтят выдающихся людей, в том числе Ивана Константиновича. Очень радостно, что именно именем моего предка будет названа воздушная гавань этой замечательной.

Также праправнучка Айвазовского заявила, что Крым - ее дом, она ощущает себя на полуострове как дома и поэтому не боится здесь никаких санкций.

- У нас такое ощущение, что звезда Айвазовского еще должна взойти в Австралии, - считает Роджерс. - Сейчас семья много делает для этого. Проезжая по Крыму, я вижу какие замечательные изменения происходят на полуострове, в том числе инфраструктурные, - именно они смогут привлечь еще больше людей в Крым, для знакомства с творчеством художника в том числе, - подчеркнула Аманда Роджерс.

Напомним, более 50 процентов участников акции "Великие имена России" проголосовали за присвоение аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского.

Культура Культурный обмен Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдеп пообещал Москве "последствия и боль" за украинских моряков
На Украине высказались против ухода российского бизнеса из страны
В США генпрокуроры потребовали проверить бизнес Трампа
МВД: План "Сирена" в Москве для розыска военнослужащего не вводился
Минздрав направит 98 млрд рублей на сокращение дефицита медперсонала