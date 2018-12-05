Праправнучка Ивана Айвазовского прибыла в Крым из Австралии

Праправнучка великого мариниста Ивана Айвазовского Аманда Роджерс прибыла из Австралии в Крым, чтобы лично увидеть аэропорт, который планируют назвать в честь ее предка, и город, где он жил и творил

Аманда посетила картинную галерею, названную в честь всемирно известного мариниста, полюбовалась его полотнами и пообщалась с сотрудниками музея, сообщила пресс-служба администрации Феодосии. Гостья поблагодарила их за бережное отношение к творческому наследию семьи и прогулялась по местам, которые были родными для художника и вдохновляли его на шедевры.

Также Аманда Роджерс поблагодарила россиян и крымчан, которые во время завершившейся акции "Великие имена России" проголосовали за присвоение новому терминалу международного аэропорта Симферополь имени Айвазовского. Творческое наследие художника несомненно заслуживает такого решения, мало того, сама архитектурная концепция аэропорта с криволинейными фасадами, напоминающими морскую волну, подсказала крымчанам этот выбор.

- Я польщена тем, что за прадеда отдано очень много голосов не только в Крыму, но и в России, - сказала, прослезившись, Аманда. - Я очень рада и горжусь тем, что крымчане так трепетно чтят выдающихся людей, в том числе Ивана Константиновича. Очень радостно, что именно именем моего предка будет названа воздушная гавань этой замечательной.

Также праправнучка Айвазовского заявила, что Крым - ее дом, она ощущает себя на полуострове как дома и поэтому не боится здесь никаких санкций.

- У нас такое ощущение, что звезда Айвазовского еще должна взойти в Австралии, - считает Роджерс. - Сейчас семья много делает для этого. Проезжая по Крыму, я вижу какие замечательные изменения происходят на полуострове, в том числе инфраструктурные, - именно они смогут привлечь еще больше людей в Крым, для знакомства с творчеством художника в том числе, - подчеркнула Аманда Роджерс.

Напомним, более 50 процентов участников акции "Великие имена России" проголосовали за присвоение аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского.