Прокуроров Украины позвали в Крым из-за розыска пограничников РФ

Первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс пригласил представителей прокуратуры Украины на полуостров, чтобы они могли лично зачитать обвинения российским пограничникам, задержавшим экипажи трех кораблей ВМС Украины за их провокацию в Черном море.

- Зачем было объявлять их в розыск? Пусть представители Украины приезжают в Крым и лично объяснят свою позицию, - заявил Фикс РИА Новости. - Никто ни от кого не прячется. А так украинская прокуратура просто впустую тратит время на поиски российских пограничников, которые показали себя как настоящие защитники наших рубежей и защитники нашей родины.

Ранее украинская прокуратура возбудила уголовные дела по трем статьям - "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство" - в отношении российских пограничников, которые задержали три корабля ВМСУ за их агрессивные действия в территорильных водах России в Черном море. Восемь сотрудников пограничной службы УФСБ России по РК объявлены в розыск.