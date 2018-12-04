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04.12.2018 15:10
Рубрика: Власть

Госдума призвала мир осудить провокации со стороны Киева

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла обращение к парламентам и международным организациям с осуждением политики украинского руководства. В ходе обсуждения проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение - как можно быстрее согласовать поправки, упрощающие для украинцев принятие в гражданство РФ.

Депутаты в своем заявлении призвали международное сообщество совместными усилиями предотвратить исходящую от Киева угрозу миру и стабильности. Документ подготовлен "в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей, подталкиваемых их западными покровителями". Цель таких усилий - "эскалация напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Депутаты путем такого обращения намерены предоставить коллегам объективную информацию об угрозе со стороны руководства Украины. Виновником нынешнего обострения ситуации Госдума считает действующего президента Петра Порошенко, "катастрофически теряющего свой рейтинг".

"В преддверии президентских выборов он цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов - сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров", - заявили парламентарии.

Наглядным проявлением подобной политики, по их мнению, является инцидент в Керченском проливе. В ходе провокации украинские военные "грубо нарушили Устав ООН, а также статьи 19, 21, 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

Также в Госдуме обратили внимание международного сообщества на новую волну нападений национал-радикалов на дипломатические и консульские учреждения РФ на Украине. Таким образом, отмечается в документе, Киев в очередной раз демонстрирует неуважение к международным нормам. Кроме того, в последние дни участились нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории Украины.

Госдума призвала "все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева". Парламентарии мира должны "сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Выступая при обсуждении проекта заявления, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников рассказал о проблемах, мешающим России помочь украинским гражданам, которые больше не хотят быть заложниками киевского режима. В первую очередь, жители юго-востока Украины хотят принять гражданство РФ, но им мешают бюрократические проволочки. Самое сложное - отказать от гражданства Украины. Надо изъять такое требование для получения российского паспорта, предлагают в комитете.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с этим поручил оперативно согласовать законопроекты на эту тему. Для этого надо провести консультации с правительством и Администрацией президента РФ.

Готовящиеся поправки, считает Володин, "позволят открыть двери" для вступления в гражданство РФ, уменьшив бюрократию при оформлении документов.

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