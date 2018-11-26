Москва потребовала наказать напавших на генконсульства РФ на Украине

Россия требует от Киева наказать причастных к нападениям на диппредставительства РФ на Украине. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Возмущены очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства. Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили на Смоленской площади.

В МИД подчеркнули, что линия Киева на провоцирование конфликта в акватории Азовского и Черного морей грозит серьезными последствиями. "Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", - отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что Москва неоднократно предупреждала власти Украины и их западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. "Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине", - заявили в МИД РФ.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.

Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины. Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с инцидентом Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.