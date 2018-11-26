Новости

Для борьбы с курением предложено заменить картинки на сигаретных пачках 15:14
В Одессе и Харькове петардами забросали российские консульства 15:10
В Прикамье прокуратура начала проверку избиения пятиклассницы 14:55
Поселки под Калининградом впервые включили в российскую энергосистему 14:53
В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек 14:43
В Краснодаре суд освободил рэпера Хаски 14:39
Видео: Как мог бы выглядеть легендарный ЗИМ сегодня 14:36
В Израиле нашли готический зал крестоносцев 14:33
Владельцы транспондеров смогут бесплатно проехать от Москвы до Солнечногорска 14:30
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее 14:17
Лукашенко поставил задачу нарастить объем ВВП Беларуси до $100 млрд 14:15
Москалькова рассказала о судьбе задержанных в Керченском проливе моряков 14:05
Toyota отозвала в России более 400 кроссоверов C-HR 14:04
В Словакии найдены самые ценные монеты древних кельтов 14:01
На Дальнем Востоке ликвидирован канал ввоза автомобилей под видом запчастей 13:59
Суд Волгограда утвердил приговор бабушке и внуку за махинации на 3 млн 13:57
В Сибири арестован один из руководителей отделения Пенсионного фонда 13:55
В Калининградском зоопарке родился орангутан 13:49
В Подмосковье изъята крупная партия наркотиков 13:49
В Краснодаре во время движения сгорел автобус 13:47
Ричард Гир признался, что потрясен Москвой 13:44
В Петербурге осудили вербовщика террористов через WhatsApp 13:44
В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца 13:38
Тайные телефоны Кремля появились в открытом доступе 13:36
Две трети россиян считают, что им не по карману крупные займы в банках 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
26.11.2018 15:10
Рубрика: В мире

В Одессе и Харькове петардами забросали российские консульства

Текст: Юрий Когалов

Украинские радикалы устроили пикет у здания генконсульства России в Одессе в связи событиями в Керченском проливе. Как передает УНИАН, в акции приняли участие около 200 человек.

Они требовали встречи с консулом, а затем бросили на территорию дымовую шашку и несколько петард. Это произошло, несмотря на присутствие большого количества правоохранителей, досматривающих участников акции на наличие запрещенных предметов.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков назвал планы Киева по военному положению "электоральными интригами"

Схожая ситуация сложилась возле здания генерального консульства России в Харькове. Там радикалы тоже забросали файерами и яйцами территорию миссии. При этом молодые люди выкрикивали антироссийские лозунги.

Накануне митинги также прошли перед зданием посольства РФ в Киеве и генконсульства во Львове.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Лавров: Киев нарушил ключевые положения международного права

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с инцидентом Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море