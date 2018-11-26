В Одессе и Харькове петардами забросали российские консульства

Украинские радикалы устроили пикет у здания генконсульства России в Одессе в связи событиями в Керченском проливе. Как передает УНИАН, в акции приняли участие около 200 человек.

Они требовали встречи с консулом, а затем бросили на территорию дымовую шашку и несколько петард. Это произошло, несмотря на присутствие большого количества правоохранителей, досматривающих участников акции на наличие запрещенных предметов.

Схожая ситуация сложилась возле здания генерального консульства России в Харькове. Там радикалы тоже забросали файерами и яйцами территорию миссии. При этом молодые люди выкрикивали антироссийские лозунги.

Накануне митинги также прошли перед зданием посольства РФ в Киеве и генконсульства во Львове.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с инцидентом Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.