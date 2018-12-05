На Урале "человек-паук" попытался по балконам уйти от приставов

В Екатеринбурге алиментщик пытался уйти от правосудия по балконам. Тридцатилетний "человек-паук", как назвали его сотрудники надзорного ведомства, задолжал своему ребенку 610 тысяч рублей.

Силовикам, прибывшим по указанному адресу, двери никто не открывал, хотя изнутри отчетливо доносились голоса. Спустя какое-то время отозвалась мать должника. Она заявила, что ее сына нет дома, и приставов она впустит внутрь только вместе с полицией. Пришлось вызывать стражей порядка.

Пока приставы говорили с женщиной, ее сын-должник попытался уйти через лоджию второго этажа. Однако, как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, "человека-паука" заметили. Поняв, что он обнаружен, алиментщик попытался спрятаться в квартире, где и был задержан после прибытия полка ППС.

На мужчину был составлен административный протокол. За неявку на прием к приставу он был принудительно доставлен в Железнодорожный отдел УФССП, где дал объяснение по поводу своего долга.

Кстати

Всего с начала года свердловчане задолжали детям более четырех миллиардов рублей. Это на миллиард больше, чем в 2017-м. За долги по алиментам более шестнадцати тысяч человек не смогут выехать на праздники за границу.