Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей

Роскомнадзор предложил ввести более детальную маркировку контента для малышей от одного до трёх лет. Об этом глава службы Александр Жаров сказал на заседании Попечительского совета Российской академии образования.

Уточнение по маркировке может появится в Концепции информационной безопасности детей.

"Сегодня дети являются потребителями медиа-контента практически с грудного возраста. На основе комплексного анализа необходимо разработать критерии для маркировки информационной продукции для детей раннего возраста - от 1 года до 3 лет", - сказал Жаров.

Вносить уточнения планируется с учетом психологических особенностей детей и того, что цифровые и медиа-продукты становятся неотъемлемой частью процесса их воспитания и обучения уже с пелёнок.