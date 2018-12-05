До конца декабря в каждом российском субъекте должны быть разработаны проекты по внедрению технологий "умного города".

Методические рекомендации в регионы разослал минстрой. Предполагается, что в проектах не будут прописаны конкретные решения и подрядчики, но будут обозначены ключевые направления работы. В 2019 году минстрой представит рейтинг IQ муниципалитетов, который оценит степень проникновения цифровых решений в городскую среду.

Ключевая задача сейчас - привлечь в эти проекты бизнес, отметили участники "круглого стола" ФРИИ "Цифровая трансформация городов: госпрограммы и рыночные инициативы". Одна из возможностей для разработчиков и производителей технологий попасть в региональные программы цифровой трансформации городов - подать заявку в созданный минстроем Банк решений "умного" города. Сейчас в нем более ста проектов, большая часть которых связана с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, также в тройке лидеров проекты по созданию "умной" транспортной инфраструктуры и по энергоэффективности.

Заявки могут подавать муниципалитеты, разработчики, производители - главное, чтобы им было чем поделиться. Чтобы то или иное решение включили в банк, оно должно быть реализовано в каком-то проекте и должно доказать свою эффективность, рассказал генеральный директор Национального исследовательского института технологий и связи НИИТС Александр Минов. После подачи заявки она уходит на рассмотрение экспертов. Подавать можно проекты не только по направлениям, рекомендованным минстроем - разработчики могут предлагать свои варианты.

Эксперты обращают внимание на то, что у разных городов - разные возможности. Мегаполисы вроде Москвы и Санкт-Петербурга могут позволить себе любые технологии, но большинство городов - средние и маленькие. При этом муниципалитеты заинтересованы в очень практичных решениях - нужны проекты по оптимизации вывоза мусора, улучшению качества воды, энергоэффективности, повышению безопасности дорог. Еще одна особенность в том, что водоканал, энергетическая инфраструктура не имеют отношения к муниципалитетам, и внедрение "умных" технологий во многом зависит от их "доброй воли".

Самым эффективным форматом для реализации "умных" проектов в муниципалитетах эксперты назвали государственно-частное партнерство

Самым эффективным форматом для внедрения "умных" проектов эксперты назвали государственно-частное партнерство. По такой модели реализуется, например, проект строительства "умного" кампуса университета ИТМО под Санкт-Петербургом. Он рассчитан на десять лет, первый из трех этапов планируется завершить в 2024 году, рассказал начальник управления технологических решений проектного офиса "ИТМО Хайпарк" Михаил Мастин. Сейчас проходит конкурс архитектурных решений для будущего кампуса. В нем будут разрабатывать проекты в сфере ИКТ, робототехники, фотоники, квантовых технологий.

Многие проекты "умных" городов не удалось реализовать из-за того, что для них было закуплено много разрозненных, несовместимых друг с другом решений

Все решения для кампуса проходят городскую экспертизу, рассказал Мастин - на соответствие приоритетному проекту "Умный Санкт-Петербург". При этом "умными" в ИТМО считают все решения, позволяющие построить более комфортную и безопасную для людей среду. В проекте кампуса рассматриваются решения не только в сфере ИКТ, но и смежные технологии, новые материалы. Помимо комфорта и безопасности учитывается и имиджевый эффект. Например, планируется построить в кампусе сеть всесезонных подогреваемых велодорожек - по словам Мастина, они привлекут в кампус жителей Санкт-Петербурга и других гостей.

Решение необязательно должно быть уже где-то реализовано и протестировано. В строительстве "умного" кампуса могут принять участие не только российские, но и иностранные разработчики, однако их решения должны быть локализованы.

Впрочем, с количеством собственных разработок в России нет проблем, не уступают они мировым аналогам и по качеству. "Мы знаем, что и как внедрить, основной вопрос - зачем, - полагает директор по развитию МГТС Артем Блинов. - Зная, чего хочет заказчик, можно быстро найти технологию в том же Банке решений минстроя и эффективно внедрить ее". Хороший пример решения конкретной задачи - чемпионат мира по футболу. В Москве нужно было решить два вопроса - обеспечить быстрый проход болельщиков в метро и на стадионы. Для этого были привлечены три компании - разработчики RFID-меток для паспортов болельщика и технологии распознавания лиц, провайдер связи. Оптимальной формой реализации "умных" проектов Блинов назвал ГЧП и концессии - они более гибкие по сравнению с госконтрактами, такие соглашения можно пересмотреть при необходимости, например, добавить в них новые способы монетизации.

Участники обсуждения отметили, что множество проектов "умных" городов не удалось реализовать из-за того, что для них было закуплено много разрозненных, несовместимых друг с другом решений. А этот фактор обязательно нужно учитывать. В ИТМО, например, создана интеграционная платформа, позволяющая контролировать, как встроить конкретное цифровое решение в "умный" проект.