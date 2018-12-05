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В Киеве умер 93-летний актер, ветеран ВОВ Николай Рушковский

Новости
    05.12.2018, 15:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 94-м году жизни в Киеве скончался актер театра и кино, педагог, ветеран Великой Отечественной войны, советский и украинский артист Николай Рушковский.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба министерства культуры Украины.

"Ушел из жизни народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса  Шевченко, известный педагог и любимый актер Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки - Николай Николаевич Рушковский", - сказано в сообщении.

Николай Рушковский родился в Москве в 1925 году. В 1952-м, окончив школу-студию МХАТ, курс Иосифа Раевского, был принят в труппу Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. С 1963 года Рушковский руководил художественным русскоязычным актерским курсом в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Позже став профессором. Возглавлял Киевское отделение Союза театральных деятелей Украины.

На экранах - с пятидесятых, с драмы "Рожденные бурей" по Николаю Островскому. Среди других киноработ: "Роман и Франческа", "Выстрел в тумане", "Ключи от неба", эпопея "Освобождение", "Солдаты свободы", "Дождь в чужом городе". Озвучил Хюбнера в популярнейшем немецком детективном сериале "Телефон полиции - 110".

В последний раз артист вышел на сцену 25 ноября 2018 в спектакле "Насмешливое моё счастье", после которого неудачно упал и сломал бедро. Организм актера не перенес несложную операцию, и 5 декабря Николай Николаевич Рушковский скончался.

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